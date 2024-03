Sportello intelligente Impresa in un giorno Giottoli La burocrazia non abita più qui

(Di sabato 30 marzo 2024) Collaborazione tra il Comune e la Camera di Commercio per la gestione dello “unico attività produttive“. Il Comune, infatti, adotterà “in un”, la piattaforma informatica fornita dal sistema delle Camere di Commercio italiane che assicura una modalità unica di interazione con gli utenti per la presentazione delle pratiche relative all’avvio delle attività economiche, semplificando così il rapporto tra cittadino,e amministrazione. "Come capoluogo credo sia giusto esercitare un ruolo importante assumendoci oneri e onori nell’essere all’avanguardia – afferma l’assessore Gabriele-. E’ con questa visione e con accordo di intento che il Comune compie un ulteriore passo verso la semplificazione amministrativa e verso il futuro. Semplificare e dare opportunità: questo ...

