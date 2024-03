Sport da combattimento | al Casentino Fight Night Il trionfo di Innocenti È la prima campionessa

(Di sabato 30 marzo 2024) BIBBIENA È un risultato storico quello ottenuto dalla casentinese Manueladomenica scorsa al termine della quarta edizione del. L’evento di caratura nazionale organizzato dallaCombat Asd, oltre a sei match di professionisti di alto livello, era valevole per il titolo italiano professionisti di K1, una specialità del kickboxing. A contendersi la cintura Isabel Hapca di Como e la padrona di casa del Team Voltarelli, che dopo tre riprese ha vinto ai punti. Si tratta delladidanella storia della vallata. Comprensibile, dunque, l’emozione dell’atleta, che alla fine si è lasciata andare: "Questa è una vittoria che mi porterò nel cuore e che terrò bene a mente ...

