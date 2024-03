Spiraglio cassa per evitare di traslocare

(Di sabato 30 marzo 2024) C’è forse unoconcreto nella vertenza che riguarda gli operai Fiscatech, una delle aziende storiche della città, che nelle ha annunciato l’intenzione di spostare la produzione nello stabilimento di Cormons (Gorizia). I lavoratori interessati sono 57. L’azienda ha fatto sapere di stare valutando la possibilità proposta dai sindacati per chi non accetterà il trasferimento – al momento solo una dozzina sarebbe disponibile a cambiare sede – di accedere allaintegrazione in deroga. Un primo incontro tra le parti è avvenuto nei giorni scorsi e un secondo è in agenda per il 17 aprile. L’azienda sarebbe disposta a concedere adeguati incentivi per coloro che accetteranno di spostarsi mentre per gli altri potrebbe optare per gli ammortizzatori sociali almeno sino alla fine dell’anno, con l’opportunità di seguire percorsi di riqualificazione ...

