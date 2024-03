Spal | una Pasqua per cuori forti Ad Ancona per una fetta di salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Mister Di Carlo non si è nascosto, definendola una partita-spareggio. Certo, se dovesse andare male nulla sarebbe compromesso, ma i punti in palio allo stadio Del Conero pesano davvero tanto. Per lae ancora di più per l’, chiamata a lanciare un segnale di vita dopo l’avvicendamento sulla panchina tra i tecnici Colavitto e Boscaglia. Per i biancazzurri – salutati prima della partenza per il ritiro da Bruscagin, operato nei giorni scorsi – non è una partita da dentro o fuori, però imponendosi nella tana dei dorici Antenucci e compagni compirebbero un balzo determinante per centrare l’obiettivosenza passare per i playout. Una sconfitta invece rappresenterebbe un problema di non poco conto per la classifica e il morale di una squadra che da quando è tornato Di Carlo ha faticosamente rialzato la testa dopo mesi di ...