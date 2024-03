Solidarietà Delegazione del Picchio in visita nella sede dell’Anffas

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Unaspeciale per uno scambio di auguri e di doni pasquali. Dopo alcuni degli esponenti del club bianconero che si erano recati nel reparto di Pediatria del Mazzoni, una piccola rappresentanza dell’Ascoli Calcio ieri mattina ha fattoall’associazione di volontariato Anffas (Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) di Ascoli per il classico scambio di auguri in vista della prossima Pasqua. Gli attaccanti Ilija Nestorovski e Simone D’Uffizi, accompagnati da Valeria Lolli e Marco Sabatucci dell’area comunicazione e da Leonardo Fontana dell’area marketing, si sono intrattenuti con le persone con disabilità, alle quali hanno consegnato le maglie dell’Ascoli Calcio. "È un piacere rinsaldare il rapporto con questa associazione, punto di riferimento in città per tante famiglie con ...