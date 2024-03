Softball serie A1 Italposa | ricomincia l’avventura Al Buscherini oggi il Parma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Sembra ieri che il campanile di Alice Spiotta cadeva a terra e portava a Forlì il sesto titolo nazionale. Sembra ieri ed era settembre. E proprio da quel campanile e dallo scudetto riparte l’Forlì: da campione in carica, per difendere il titolo e migliorare ancora rispetto alla stagione passata. Si ripartecon, al: alle 17 gara1 e alle 18.30 gara2. Ci sarà anche una Coppa Italia da onorare e magari riprovare a vincere per raggiungere la doppia cifra di successi. Ci sarà, dopo un anno di assenza, anche il ritorno in Europa: all’assalto della Coppa Campioni da giocare in quel di Buttrio, lo stesso diamante della splendida vittoria 2021. Il programma è davvero vasto, e tuttavia non spaventa l’Forlì, che si sente forte e pronta a sostenere ...