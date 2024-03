Softball Ecco la rosa | la novità è l’americana Barnhill

Softball A1: a Forlì parte la stagione della Old Parma - Inizia il campionato di serie A1 Softball per la stagione 2024. La Pubbli Service Old Parma sarà impegnata domani, sabato 30 marzo, sul diamante di Forlì contro le campionesse in carica dell’Italposa, ...lungoparma

Softball A1: il Collecchio è pronto per l’opening day - Nel giorno della vigilia di Pasqua, sabato 30 marzo, si aprirà la stagione 2024 di Serie A1 Softball. Tutte a caccia dell’Italposa Forlì, che lo scorso anno ha superato in tre partite la Rheavendors ...lungoparma

Nettuno City Baseball & Softball, open day al Pineschi il 5 maggio - Si avvicina il campionato di Softball, per un Nettuno City Baseball & Softball in cerca di conferme. L'inizio del campionato è ancora lontano, ...ilclandestinogiornalealiasera