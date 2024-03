SNL 1975 | Willem Dafoe entra a far parte del cast del film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 30 marzo 2024)è l'arrivo più recente tra gli interpreti delSNL, il nuovo progetto che sarà diretto da Jason Reitman. NeldelSNLci sarà anche l'attoreche avrà ladi David Tebet, che aveva la carica di Vice President of Talent Relations per il network NBC negli anni in cui è stato licenziato il Saturday Night Live. Alla regia di SNLsarà impegnato Jason Reitman, autore anche della sceneggiatura insieme a Gil Kenan. I dettagli del progetto Neldi SNL, oltre a, ci saranno Gabriel LaBelle nelladi Lorne Michaels, Cooper Hoffman che sarà Dick ...