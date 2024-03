Smascherati dai carabinieri Due giovani nei guai per spaccio | furti e armi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Alle prime luci dell’alba di giovedì scorso ad Altopascio, idella locale stazione, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, hanno eseguito due perquisizioni domiciliari a carico di duedi nazionalità albanese, rispettivamente di 26 e 28 anni, con precedenti di polizia, che nella notte tra l’11 e il 12 marzo erano stati arrestati in flagranza di reato per il furto in un’attività commerciale, un negozio di parrucchiera nel centro di Altopascio. I due, a seguito di ulteriori indagini svolte dai Militari dell’Arma, erano stati individuati quali possibili autori di altri duein danno dei ristoranti “Forassiepi“ e “La terrazza“ a Montecarlo nel mese di febbraio scorso. Ed è proprio per ricercare ulteriori elementi, che igiovedì ...