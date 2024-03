Skywalkers | la sconfitta costa la retrocessione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Non è riuscita l’impresa allo Sky Walkers, che deve dire addio alla Serie D, prima divisione regionale. I ragazzi di Merciadri contro Montemurlo perdono per 67 a 66 e dicono così addio alla categoria conquistata soltanto un anno fa. Unache fa male, ma che con il passare delle settimane sembrava ormai un verdetto incontrovertibile. Non sono bastate le tre vittorie consecutive inanellate nelle ultime partite, perché purtroppo il campionato era già compromesso. Nonostante la retroessione i biancorossi lasciano al categoria con dignità e con la consapevolezza di aver provato e creduto fino alla fine. La reazione finale aveva riacceso gli animi dell’ambiente, dando la speranza di riuscire in quella che sarebbe stata una vera e propria impresa, che però si è interrotta. Un percorso iniziato otto anni fa da un gruppo di amici che hanno dopo anno tassello dopo ...