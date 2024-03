Sinner-Dimitrov | tre i precedenti | un brutto ricordo e una sfida a Miami nel 2023…

(Di sabato 30 marzo 2024) L’ultimo atto deiOpen 2024 di tennis, per quanto concerne il torneo di singolare maschile, vedrà latra l’azzurro Jannik, testa di serie numero 2, ed il bulgaro Grigor, numero 11 del tabellone: i due si scontreranno nella serata italiana di Pasqua, non prima delle ore 21.00. Si tratterà del quarto confronto tra i due, e tra i treuno si è giocato proprio a. Andando con ordine, però, si può vedere come il più datato degli scontri diretti sorrise a, vittorioso in rimonta a Roma nel 2020, negli ottavi di finale, per 4-6 6-4 6-4. A ribaltare nel complesso il bilancio dei, invece, sono stati gli ultimi due incroci, datati entrambi 2023: Jannik, infatti, vinse lo scorso ...

