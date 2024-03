Sinner-Dimitrov in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Masters 1000 Miami 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Janniksfiderà Grigornelladeldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. L’azzurro si gioca tanto in questo ultimo atto a: insegue il secondo titolo in un ‘’ dopo il trionfo dello scorso agosto in Canada e allo stesso tempo è a un passo dall’agganciare la seconda posizione nel ranking mondiale e fare una volta di più la Storia del tennis italiano. E, come da lui stesso dichiarato, non gli dispiacerebbe alzare finalmente il trofeo del vincitore qui in Florida dopo essere stato battuto ben due volte in, prima da Hurkacz nel 2021 e poi da Medvedev nel 2023. Di fronte si trova unon fire: una seconda ...