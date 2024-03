Sinner come i grandi | prime partite dei tornei per carburare | poi l’apice quando conta

(Di sabato 30 marzo 2024) Alzare il livello. Janniksta imparando a gestire sempre di più le varie situazioni nel massimo circuito internazionale del tennis. La vittoria odierna nella semifinale del Masters1000 di Miami contro Daniil Medvedev (n.4 del ranking) ha molteplici significati. Il primo è sicuramente la conferma di uno status da tennista di altissimo profilo. Un po’fatto in passato da Novak Djokovic, cosìsta ripercorrendo lo stesso modus operandi nel modo di affrontare i vari turni di un torneo. Successi senza rubare l’occhio, ma utili per acquisire confidenza con il contesto, forte del risultato positivo acquisito. In questo modo, arrivare alla stretta finale con la “cassetta degli attrezzi” adeguata. E così,è venuto il momento di alzare il livello, ...

