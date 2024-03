Signora | lo capisce che gli italiani si inc***no? | reddito grillino | Capezzone scatenato | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Ildi Cittadinanza, istituito durante la prima legislatura del governo Conte nel 2019 e abolito all'inizio di quest'anno, alla fine è stato un sussidio agliche ha rappresentato di più una soluzione o un grave problema per l'economia del nostro Paese? Di questo si discute a Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio. Durante il programma va in onda un servizio, girato a Napoli, una delle città con il più alto tasso di percezione del Rdc. All'interno di questa clip si vede come alcuni imprenditori lamentano la difficoltà nel reperire personale per il lavoro stagionale, in questo caso estivo, soprattutto perché molti di quelli che percepivano ildi cittadinanza non sono più disposti al sacrificio del lavoro vero. E infatti l'inviata di ...