Siamo alla resa dei conti

(Di sabato 30 marzo 2024) Il campionato di Promozione ripartirà 6 e 7 aprile per lo sprint finale che dovrà sancire la squadra vincitrice del campionato, quella che retrocederà direttamente e i team che saranno impegnati poi negli spareggi per il salto di categoria oppure per la salvezza. Marco Teodori mister della Juniores Nazionale dell’Alma Juventus Fano, allenatore di calcio Uefa B, laureato in Scienze Motorie e che ha guidato con successo le compagini di Rio Salso e Fermignanese, vincendo il campionato di Prima categoria (per lui anche tre brillanti anni in Promozione) fa il punto a 4 giornate dal termine: "Era da qualche anno che il campionato di Promozione (girone A) non risultava così equilibrato – dice Teodori – credo che si giocheranno il titolo il Fabriano Cerreto e la Portuali Dorica, decisivo potrebbe essere lo scontro direttopenultima giornata. Per la zona playoff il ...