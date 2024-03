Si pente il capo dei Casalesi Dopo 26 anni di carcere duro ’Sandokan’ collabora con i pm Ma la malattia è un giallo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Forse 26di vita trascorsi al 41 bis alla fine sono diventati troppi anche per lui. Oppure è stata unaa fiaccarne la sua resistenza, come è successo a Matteo Messina Denaro il quale, però, prima è riuscito a godersi trent’di latitanza. O magari, disobbedendo alle radici da clan patriarcale, ha voluto seguire l’esempio di due dei sette figli (cinque maschi e due femmine), Nicola e Walter, che si sono pentiti da. Ma lazione con la giustizia di Francesco Schiavone, dettoindiscusso del clan camorristico dei, potrebbe anche essere un messaggio a qualcuno: un modo per fermare chi vuole provare a riorganizzare il clan e mettere una pietra tombale sulle aspirazioni di possibili successori. IL ...