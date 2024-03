Serie A2 volley femminile Cbf Balducci | disco rosso

(Di sabato 30 marzo 2024) BUSTO ARSIZIO 3 CBFMACERATA 1 FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pomili 7, Rebora 10, Monza 4, Cvetnic 19, Tonello 7, Zanette 23, Bonvicini (L), Bosso 1, Silva Conceicao 1. Non entrate: Del Core, Citterio, Furlan, Bresciani, Osana (L). All. Beltrami. CBFMACERATA: Fiesoli 5, Mazzon 10, Bonelli 1, Bolzonetti 13, Civitico 6, Stroppa 10, Bresciani (L), Vittorini 1, Broekstra. Non entrate: Masciullo, Dzakovic, Quarchioni, Morandini (L). All. Carancini. Arbitri: Lorenzin, Russo. Parziali: 25-16 (24’) 16-25 (24’) 25-18 (23’) 25-14 (21’). La Cbftorna a casa dal match contro Busto Arsizio a mani vuote e adesso aspetta di conoscere il risultato di Talmassons-Montecchio per sapere se finirà al quarto posto il cammino nella pool promozione dell’A2 di. Se oggi ...

“A seguito delle notizie circolate negli ultimi giorni in merito alla possibile cessione del titolo sportivo che concede il diritto di partecipare alla Serie A1 di p alla volo per la stagione ... (sportface)

Rimonta Pieve, la Vaneton combatte poi cede - In classifica Scandiano al 2° posto, ma San Nicolò è in fuga. Nel B, la Bassa Reggiana lotta per la piazza d’onore ...msn

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 34a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 34a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La Serie C è la terza Serie calcistica in Italia. Negli anni ha assunto varie denominazioni senza mai perdere l’entusiasmo e ...digital-news

volley, questa sera a Torino ultima chiamata per la Igor - Al “Pala Gianni Asti” del capoluogo piemontese va in scena garadue dei quarti playoff contro Chieri: le ragazze di Bernardi obbligate a vincere per riportare la Serie a Novara e non vedere chiuso in a ...lavocedinovara