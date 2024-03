SERIE A FEMMINILE L’ex Bonfantini non basta a Guarino La Roma passa all’Arena Brera

(Di sabato 30 marzo 2024) Una grande prova di orgoglio offerta ieri sera dall’Inter Women non èta a fermare la corazzataCivica di Milano. La capolista, infatti, ha espugnato il fortino nerazzurro vincendo 2-1 grazie alla prima rete stagionale della subentrata Troelsgaard allo scadere dei tempi regolamentari, con decisiva deviazione di Bowen. Il risultato del big match della terza giornata della Poule Scudetto è maturato grazie al gol dopo pochi minuti dall’inizio della sfida della giallorossa Saki Kumagal e alla firma della casalinga Agnese, su preciso assist di Cambiaghi. Le nerazzurre, dunque, hanno perso l’imbattibilità nella seconda parte di stagione. Dopo aver strappato un pari per 3-3 tra le mura amiche contro la Juve, infatti, le ragazze dierano reduci dalla vittoria per 3-0 in ...

Sarà un’E-Work rimaneggiata quella che giocherà Alle 20.30 in casa dell’Allianz Sesto San Giovanni, in corsa per il quarto posto. Le faentine saranno senza Dixon , stiratasi ad un polpaccio domenica ... (sport.quotidiano)

Calcio SERIE B FEMMINILE. Il Ravenna Women alle 14.30 a Roma. Salvarsi è quasi un’utopia - Le ragazze del Ravenna Women affrontano la Res Roma in trasferta, entrambe in difficoltà in classifica. Il Ravenna, senza due giocatrici chiave, cerca la prima vittoria. La Res Roma, ancora a secco di ...msn

SERIE A FEMMINILE. Assalto alla Juve - Una partita contro la Juventus è sempre da circoletto rosso, specialmente se dall’altra parte c’è la Fiorentina. In questo caso intesa come squadra FEMMINILE. L’appuntamento è per le ore 15 allo stadi ...lanazione

Successi in SERIE per il club di scherma Pesaro, promozione e risultati di prestigio. - Il club di scherma Pesaro ottiene successi significativi con la promozione del fioretto FEMMINILE in SERIE A2 e della spada maschile in SERIE B2. Le squadre dimostrano valore e determinazione, conquis ...ilrestodelcarlino