Serie A basket | orari e dove vedere in tv le partite della 25esima giornata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Bologna, 30 marzo 2024 – La sorpresa nell’uovo di Pasqua dei tanti appassionati diitaliano è la venticinquesimaregular season del campionato diA targato Unipolsai, che si disputerà pressoché interamente quest’oggi, sabato 30 marzo. Ad inaugurarla sarà la delicatissima sfida salvezza in programma alle ore 16 (match in diretta su DAZN) tra la Nutribullet Treviso – in striscia positiva da tre gare – e la Carpegna Prosciutto Pesaro (orfana sotto canestro di Leonardo Toté, messo ko da un trauma contusivo al gomito destro), la quale si trova appaiata a Brindisi sul fondoclassifica e non può più sbagliare se vuole nutrire ancora speranze di permanenza in A. Diverso, invece, lo stato d’animo a cui arrivano alla palla a duegara delle 18 (diretta su ...