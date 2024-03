Sentiero crollato al Pozzale | Il nostro sos inascoltato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Opposizione all’attacco a Porto Venere dopo la notizia del crollo delche collega l’approdo dei battelli alcon il bar-ristorante e le calette in direzione ex cava. L’ex candidato sindaco e consigliera della lista La Civica Francesca Sacconi interviene nel dibattito sull’emergenza accesso. Parlando come una Cassandra inascoltata: l’epoca in cui la denuncia dello stato pericolante del passaggio era l’estate del 2020, quando a capo dell’amministrazione comunale c’era l’ex sindaco Matteo Cozzani, da cui ha raccolto il testimone l’attuale prima cittadina Francesca Sturlese, che tramite le nostre colonne ha lanciato un appello per salvare la situazione. "Abbiamo fatto una serie di richieste – spiega la consigliera – riguardanti ilcon una mozione, che per noi è un caso che si riapre: le osservazioni derivavano ...