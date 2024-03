Sede provvisoria per l’ufficio Scuola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Cambio numero telefonico provvisorio per i servizi sociali e socio educativi. È stata invece predisposta unaper lo sportello ufficio, sport, associazionismo e polizia locale. Per quanto riguarda il numero telefonico, fino a nuove disposizioni, i cittadini potranno contattare telefonicamente gli uffici dei servizi sociali e socio educativi al numero 328-1004436. L’attività di sportello e ricevimento pubblico continuerà a essere svolta regolarmente a Villa Sioli, in via San Bernardo 7. Lo sportello dell‘ufficio, sport e associazionismo si è trasferito nel municipio in via XXIV Maggio 1, al secondo piano. In questo caso i numeri sono invariati. Invece lo sportello della polizia locale si è trasferito in municipio al pianoterra.D.F.