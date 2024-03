Seconda prova del trofeo di Marathon Bike e Avis Trittico di Maremma Vincono Demiri e Capuccilli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Mikele Pietroa braccia alzate sul traguardo delledeldi, gara di ciclismo amatoriale, che si è svolta al Grilli di Gavorrano. La manifestazione, fiore all’occhiello deldi Gavorrano & Scarlino, si è corsa con ben 107 corridori alcuni di valore assoluto nel panorama nazionale. Due partenze predisposte dagli organizzatori per garantire la sicurezza dei corridori al via, nonostante il percorso fosse sicuro e l’arrivo in salita. Nella prima partenza dominio assoluto della Promotech Mg K-Vis, che ha chiuso praticamente tutte le varie azioni per portare il suo capitano di giornata ai piedi della salita di Vetulonia. Qui entrava in azione Mikel ...