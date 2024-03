Se scappi | ti sposo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 30 marzo 2024) Se, ti: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Questa sera, sabato 30 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Se, ti(Runaway Bride),del 1999 diretto da Garry Marshall ed interpretato da Julia Roberts e Richard Gere. Ilvede anche la partecipazione dell’attore Héctor Elizondo. In questoi quattro tornano a lavorare insieme dopo il successo di Pretty Woman del 1990. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ike è un giornalista newyorkese divorziato che decide di scrivere un articolo su Maggie Carpenter, una giovane donna di Hale, nel Maryland, che per tre volte ha abbandonato i suoi aspiranti all’altare. L’articolo, scritto in base al racconto del terzo quasi-marito, contiene molte ...