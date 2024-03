Scontro Cuffaro-Castelli | “Io condannato? Quando venne a trovarmi non si indignò” “Pizzini e illazioni | non mi faccio intimidire”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Il ritorno sulla scena politica di Totò, l’ex presidente della Regione Siciliana giàa 7 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, provoca da giorni una lite a distanza tra l’ex governatore ora segretario della Dc e Sud Chiama Nord, il partito di Cateno De Luca. Prima De Luca ha attaccato Matteo Renzi, colpevole – secondo De Luca – di aver imbarcato nel suo cartello elettorale per le Europee proprioo comunque personalità a lui vicine, come l’ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto. Un concetto ripreso stamani in un video su facebook dalla presidente di Sud Chiama Nord, l’ex viceministra del M5s Laura. “Per noi la politica dev’essere una cosa pulita – ha detto tra l’altro– non un accordo con chi è statoper reati di mafia”. ...