Sciopero supermercati oggi 30 marzo 2024 | dove è a rischio la spesa e in quali punti vendita

(Di sabato 30 marzo 2024)in, sabato 30, alla vigilia di Pasqua. I sindacati hanno proclamato la mobilitazione per il mancato rinnovo dei contratti. Da Carrefour e Pam passando per Esselunga e Lidl adiverse catene in tutta Italia.

supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta: gli orari e dove sono - supermercati aperti anche a Pasqua e Pasquetta: non esiste una regola generale, ecco le catene che fanno aperture straordinarie ...quifinanza

30 marzo, Sciopero della grande distribuzione anche in Liguria per il rinnovo del contratto - Per tutta risposta le tre sigle confederali nella conferenza stampa tenuta oggi a Genova hanno proclamato una giornata di Sciopero per domani 30 Sabato marzo, “attuato mediante l’astensione dal lavoro ...rainews

Sciopero di pasqua nei supermercati. Ma le coop firmano - La firma del contratto della cooperazione come buon auspicio per lo Sciopero di oggi contro Federdistribuzione, inedito alla vigilia di pasqua. Il settore della grande distribuzione organizzata e le ...ilmanifesto