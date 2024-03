Schiacciata batte colomba | i dolci di Pasqua artigianali protagonisti del mercato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Siena, 30 marzo 2024 – Idinon passano di moda, c’è sempre più attenzione alla qualità da parte del consumatore. Dallaalla, che resta la più amata a Siena, la passione per i prodotti tipici è confermata. "Sono molto orgoglioso di tramandare le tradizioni della nostra città, come lao i corolli quaresimali - racconta Lorenzo Rossi, Panificio Il Magnifico -. I sapori antichi di questioggi non incontrano più i gusti delle nuove generazioni, è una grande soddisfazione vedere ancora tante persone che scelgono questi prodotti. Resta molto amata anche la, altro fiore all’occhiello del mio repertorio, ma ladiè la più venduta". Una lunga fila per acquistare la ...