Salvini e i cani in aereo | “Sbagliato metterli in stiva” Via alla rivoluzione

(Di sabato 30 marzo 2024) Aerei e animali domestici: sono molte le compagnie che non permettono l'accesso agli amici a quattro zampe in cabina anche se di piccole dimensioni. Per questo motivo e in vista dei prossimi periodi di vacanza, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ha chiesto all'Enac eDirezione Generale per gli aeroporti, il trasportoe i servizi satellitari del ministero dei Trasporti di studiare possibili soluzioni che contemperino le esigenze di sicurezza del volo con quelle dei proprietari di animali domestici, che vogliono viaggiare con loro in. Allo stesso tempo,ha invitato le principali compagnie aeree italiane, Ita e Aeroitalia, a riflettere, «nel pieno rispetto delle norme di sicurezza del volo», su possibili semplificazioni che consentano ...