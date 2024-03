Royal Family | la solitudine di Re Carlo | “La malattia cambia tutto”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 30 marzo 2024) Inizialmente si era escluso che si trattasse di cancro. Poi, in tempi diversi, la conferma: sia ReIII, 75 anni, e sia la principessa Kate Middleton, 42 anni, hanno un tumore. Annunci che hanno gettato i sudditi e il mondo intero nello sconforto. In occasione della Pasqua, alla tradizionale funzione, il sovrano presenzierà ma non la duchessa di Cambridge e Galles, come rivela il Time. Kate secondo il Daily Mirror, preferisce trascorrere del tempo con il marito, il principe William, 41 anni, e i tre figli: George, 10 anni, Charlotte, 8 anni, e Louis, 5 anni. La famiglia infatti sarebbe già partita con il loro elicottero, direzione Sandringham, nella contea di Norfolk, per trascorrere la Pasqua. Dopo l’annuncio della principessa che ha rivelato al mondo di avere un tumore, la famiglia avrebbe deciso di “ritirarsi” nella loro tenuta di Armer Hall, dove ...