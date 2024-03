Roma | gli rubano lo zaino alla metro “Ottaviano” | coppia di fratelli in manette

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 – I Carabinieri della Compagnia diSan Pietro, con il supporto dei Carabinieri C.I.O. del Reggimento “Lazio”, hanno svolto un servizio di controllo straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, volto a garantire maggior sicurezza ai turisti che affollano in questi giorni le strade della Capitale, in virtù delle celebrazioni Pasquali, in tutta l’area di “San Pietro” e zone limitrofe. Nella circostanza, i Carabinieri hanno arrestato dueromeni di 21 e 23 anni, sorpresi e bloccati sulla scalinata della fermatapolitana “”, subito dopo aver asportato il contenuto di unodi un cittadino italiano che non si era accorto di nulla. La refurtiva è stata recuperata e restituitavittima. Sempre ...