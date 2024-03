Roma femminile | Spugna | “Tre punti importanti | l’obiettivo si sta avvicinando”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Il tecnico dellacommenta ai microfoni del club giallorosso la vittoria per 2-1 sull’Inter, successo che avvicina la compagine della Capitale allo scudetto: “Sono trepesantissimi, perché ottenuti su un campo difficile e contro un avversario che sta attraversando un ottimo momento. Anche oggi hanno fatto un’ottima prestazione, che sicuramente ha complicato tutto. Poi, è chiaro che gli episodi avrebbero potuto determinare la partita: il loro gol era in netto fuorigioco. Magari, prima era colpa nostra, ma il fuorigioco c’era. E noi abbiamo vinto su un tiro deviato, ma il calcio è fatto di questi episodi. Portiamo a casa treveramente. La cosa che conta è che dopo l’1-1 la squadra non ha mollato, ha cercato di portare a casa i tre ...