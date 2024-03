Rivoluzione al Bione Si cerca energia dal sole La piscina chiude un mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Alladel centro sportivodi Lecco, stanno per partire i lavori di efficientamento energetico, con l’installazione dei pannelli. Il 9 aprile è previsto il lotto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione dielettrica e termica, all’interno del più ampio progetto che include la sostituzione del generatore di calore con un sistema di regolazione di ultima generazione, nuove pompe di tipo elettronico e il relamping della zona delle vasche, degli spogliatoi, dei bagni e di altri locali. L’approvazione del progetto esecutivo, e il conseguente affidamento dei lavori, risale a giugno 2023, per interventi, del costo complessivo di 740mila euro, finanziati da Regione Lombardia per quasi 450mila euro, e con risorse dell’Ente per la restante parte. Per contro, l’impianto ridurrà sensibilmente i ...