Rivolta delle donne Pd contro le liste di Schlein Scatta il toto-candidate

(Di sabato 30 marzo 2024) Ladem.è la prima donna segretaria del Pd ma da quando è arrivata ha fatto intendere di essere interessata più alle sueche alledel partito. E così prima ha fatto fuori Serracchiani e Malpezzi da capogruppo di, rispettivamente, Camera e Senato. A Palazzo Madama ha piazzato uno dei pochi big che l'aveva sostenuta: Francesco Boccia, mentre a Montecitorio ha nominato a capo del gruppo la «sua» Chiara Braga. In segreteria la situazione vede sicuramente la presenza di più, sono 10 su 21 posti disponibili, ma anche qui Elly si è mostrata poco inclusiva rispetto alle tante anime del partito mettendo, perla maggior parte, sue sodali. Poi c'è la questione Europee. La linea della segretaria di volersi candidare al terzo posto in ...

Pd, Rivolta delle donne contro le liste di Schlein. Ecco chi sale e chi scende - La Rivolta delle donne dem. Schlein è la prima donna segretaria del Pd ma da quando è arrivata ha fatto intendere di essere interessata ...iltempo

La Regione cancella il bypass ferroviario. Ricci: "Non ci provate, sarebbe una Rivolta" - Il Governo Draghi aveva stanziato 1,8 miliardi di euro per arretrare la ferrovia tra Pesaro e Fano. Acquaroli ha chiesto di azzerare tutto ...ilrestodelcarlino

Dove vedere in tv il Giro delle Fiandre 2024: orari, programma in chiaro, streaming - Domenica 31 marzo, nel giorno in cui in Italia cade la Pasqua, gli occhi di tutti gli appassionati sportivi saranno rivolti verso il Belgio, più precisamente sulle strade del Giro delle Fiandre. La se ...oasport