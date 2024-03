Ripulito un km di canali e rogge nella zona Est

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Manutenzione, una parola che in Italia spesso manca. Da palazzo Pretorio arrivano però buone notizie. Nelle scorse settimane è stato completato un interventoest della città, tra le vie Europa, Spagna, Germania e dell’Industria, efrazione Triangia, per una spesa complessiva di poco superiore ai quarantamila euro, che ha interessato oltre un chilometro e mezzo di. Alcuni tratti hanno pareti in cemento, altri in terra: in entrambi i casi sono stati puliti accuratamente fino alle sponde infestate da arbusti e piante di ogni tipo. Dal fondo sono stati asportati vegetazione e limo in eccesso liberando completamente iche vengono utilizzati anche per l’irrigazione dei campi. Un lavoro che è soltanto all’inizio. "Fossi colatori, ...