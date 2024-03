Rimini | con la Fermana ko che fa male Gigli | Irriconoscibili nella ripresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Per l’ennesima volta in questa stagione ilè costretto a ripartire. Fa e disfa la squadra di Troise senza una logica. Così, la squadra vista due settimane fa contro il Pescara non è nemmeno lontana parente di quella battuta giovedì sera dallaultima della classe. Una sconfitta dolorosa, un’altra, in questa stagione fatta di alti e bassi. Senza mezze misure. E che forse dà la misura di una squadra che non ha mai trovato una propria dimensione. Fatta di buone individualità che a fatica riescono a incastrarsi. Ilnon ha nemmeno il tempo di pensarci troppo su, e oggettivamente forse è meglio così. Cercare i perchè a questo punto della stagione, in fin dei conti, non sarebbe nemmeno troppo produttivo. Ma cercare di imparare dagli errori è necessariamente utile considerando che i biancorossi, seppur oggi con meno ...