Rimettete il semaforo a Levanella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) MONTEVARCHI Il Partito democratico di Montevarchi chiede alla giunta Chiassai di mettere in sicurezza l’impianto semaforico che si trova all’incrocio tra via della Lama e via Aretina, a. Non è funzionante e può provocare rischi per l’incolumità pubblica. Illampeggia da una decina di giorni e gli automobilisti devono prestare particolare attenzione. "Sono state moltissime le segnalazioni pervenute dai cittadini, dai residenti e dai lavoratori della zona industriale di– ha sottolineato il Partito Democratico – Prima di ora il, in alcuni momenti, addirittura segnalava contemporaneamente la luce verde e quella lampeggiante arancione". Oltre a creare estremo disagio per la viabilità, il pericolo di incidenti per autoveicoli e pedoni è elevatissimo", ha aggiunto il Pd (nella foto il ...