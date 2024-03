Riecco in città l’European Rotary Youth Orchestra Due grandi concerti dei giovani musicisti al Teatro Pasta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Torna a Saronnoun ambizioso progetto di scambio internazionale ideata 36 anni fa dal direttore saronnese Ernesto Leo con ilclub cittadino. Questo progetto si fonda sulla collaborazione di seiClub: Bad-Driburg, (Germania), Mantes-La Jolie (Francia), Saronno (Italia), Harrow (Regno Unito), Vilvoorde (Belgio) e Palma Almudaina (Spagna). Un ricco calendario quello organizzato dalClub Saronno per itra i 16 e i 20 anni che arriveranno inil 2 aprile: ci saranno le prove in Villa Gianetti, momenti per scoprire il territorio e dueuno per le scuole e uno per il pubblico con ingresso libero al...