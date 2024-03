Ribera | sigaretta scatena l’incendio in ospedale | muore un paziente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 30 marzo 2024) Pubblicato il 30 Marzo, 2024 Ieri sera, 29 marzo, all’diè esplosa una macchina dell’ossigeno. A causare lo scoppio è stata unaaccesa da un, ricoverato ieri; l’esplosione ha provocato un terribile incendio nel reparto di Medicina dell’Fratelli Parlapiano di, nell’Agrigentino, causando la morte dello stesso, un romeno di 53 anni, che durante una seduta di ossigenoterapia si è tolto la mascherina per fumare. La scintilla dell’accendino ha generato le fiamme e l’immediata esplosione della macchia dell’ossigeno. Per Costica Brustureanu, questo il nome della vittima, residente a Canicattì, non c’è stato nulla da fare: i pompieri l’hanno trovato cadavere, mentre le squadre dei vigili del fuoco evacuavano ...