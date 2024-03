Rendere visibile l’inesistente è forse il cardine dell’attività editoriale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 30 marzo 2024) Il buco con la menta intorno, recitava lo slogan di una caramella a forma di anello. Simile fortuna può valere per i libri: i più interessanti sono quelli che si fingono impalcature prive di palazzo, ombre senza corpo, specchi allucinogeni. E’ ad esempio il caso del cid Hamet Benengeli, storico musulmano inventato da Cervantes per attribuirgli la paternità del Don Chisciotte; oppure del Dr. Ralph, misterioso autore al quale si deve, secondo Voltaire,originale tedesco del Candido. Il dottor Dryasdust riceve dal gentiluomo Laurence Templeton segnalazione di un manoscritto medievale proprietà del collezionista Arthur Wardour: è la triplice cornice immaginaria in cui Walter Scott colloca Ivanhoe. I Promessi sposi ammodernano il resoconto di un finto anonimo seicentesco avvezzo al roboante periodare di un Gioseffo Ripamonti, cronista milanese ben noto al ...