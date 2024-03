Re del cioccolato L’ex informatico ora è pasticciere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Colombe, pastiere e poi tante creazioni al. È vasta e variegata la produzione di “Vivi il dolce“, la pasticceria di Matteo Pozzi, ex, convertito alla pasticceria, che lavora a San Giorgio di Desio. Le colombe vengono preparate rigorosamente da zero, con lievito madre. La nuova tendenza di quest’anno suggerisce di farcirle con caramello salato, canditi ebianco. Per Pasqua il laboratorio acquista circa 300 chili dibelga: sotto forma di “bottoni“, in sacchi da 25 chili che poi vengono temperati e lavorati con la forma di Pikachu, il Pokemon più amato dai bambini e poi a forma di gorilla, coniglietti, tartarughe. "È la fantasia – sottolinea Pozzi – che salva noi artigiani dalla concorrenza della grande distribuzione". Non mancano le tradizionali uova di ...