Radio2 | lunedì 1° aprile “Speciale Sanremo | il meglio della serata Duetti”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 30 marzo 2024) ROMA – Nel giorno di Pasquetta,1°dalle 14 alle 15.30, va in onda su Rai, il”: tutto ilquartadel Festival tra canzoni indimenticabili e interviste esclusive con i protagonisti dell’Ariston registrate nel backstage di, con la regia di Mauro Sebastianelli. Dalla toccante versione di ‘Sogna ragazzo sogna’ di Alfa in coppia con Roberto Vecchioni, all’energia dei Ricchi e Poveri con Paola e Chiara nel medley dei loro più grandi successi, passando per Geolier con Guè, Luché e Gigi D’Alessio, per rivivere le emozionipiù amata ...