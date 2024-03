Raccolta differenziata Ballabio primo in Valle

(Di sabato 30 marzo 2024) ll Comune diè stato premiato da Silea come comune virtuoso per la corretta, classificandosi alposto tra i comuni della Valsassina e ventesimo su tutta la Provincia di Lecco, con una percentuale didell’ 84%, ben al di sopra della media provinciale pari al 78%. "L’impegno e la vocazione ambientale già dimostrati nel passato dai cittadini ballabiesi, sono stati ancora una volta confermati e premiati da Silea attraverso il riconoscimento di 13.297 euro riferiti all’anno 2023", dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’Assessore all’Ambiente Tino Cereda.è tra i pochi comuni della Provincia ad avere un servizio didella carta e del sacco viola settimanale anziché ...

