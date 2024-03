Qui lumezzane Franzini avverte | A Novara gara durissima»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) La voglia di raggiungere i play off delpassa attraverso il difficile esame di oggi in casa del. I piemontesi possono contare su qualità importanti e sono decisi a vincere per uscire dalla zona playout. "Ci aspetta una– conviene l’allenatore rossoblù Arnaldo– Loro sono in serie positiva da dieci partite e nel mercato di gennaio hanno rivoluzionato la squadra. Arriviamo dalla bella vittoria con la Virtus Verona, ottenuta attraverso una prestazione convincente sia sul piano del gioco che del carattere". In vista del match del "Silvio Piola", il tecnico valgobbino potrà contare sui rientri di Taugourdeau, Cannavò e Pogliano, mentre saranno assenti, oltre ai lungodegenti Deratti e Troiani, pure Malotti e Gerbi. (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Dalmazzi, Pogliano, ...