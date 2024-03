Quel barbaro di Kim

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 30 marzo 2024) Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un giorni fa ha lanciato tre nuovi missili e subito la cosa è stata stigmatizzata da Washington. Ma alla fine, che cosa fa Kim di diverso da noi? Anche noi occidentali sperimentiamo in continuazione missili e nuove armi.Eliseo De Marinisvia email Gentile lettore, concordo pienamente con lei. La Corea del Nord aveva lanciato tre missili balistici da poche ore, quando è arrivata, puntuale come sempre, la reprimenda degli Stati Uniti. Ma su quale base giuridica o morale gli Usa legittimano il loro biasimo? Gli Stati sovrani non hanno il diritto di sperimentare le loro armi? Devono chiedere il permesso a Washington? Eppure, poche settimane or sono Londra ha eseguito il lancio (fallito) di un nuovo Trident per testate nucleari (il missile è esploso a pochi metri dalla rampa di lancio e per poco non ha sgominato l’intero Stato Maggiore britannico). E mesi ...