Quei Mazzonari diventati un clan e il boss che amava Napoleone La fine dei Casalesi

(Di sabato 30 marzo 2024) Da oggi siamo tutti un po' più liberi. Non è un azzardo, è la constatazione delladi una storia criminale, quella deldei, che ha contrassegnato la vita di una regione, la Campania, e forse dell'intero Paese. Il pentimento di Francesco Schiavone sancisce il declino ormai irreversibile di un certo contropotere, in grado per decenni di esercitare un'attività di surroga dello Stato grazie soprattutto alla capacità di carpire il consenso delle persone offrendo lavoro in una terra di disoccupazione più o meno organizzata. Si è pentito, Schiavone, perché quel mondo non esiste più. E oggi, a 70 anni, dopo 26 di carcere duro, con 6 figli che, suo malgrado, hanno preso la sua direzione ed un contorno di famiglie camorristiche in cui quasi tutti sono passati a collaborare con lo Stato, gli è sembrato forse di fare la figura ...