Quegli operai che scrivono romanzi | Ma è lotta | non intrattenimento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) È un festival letterario che si presenta con una frase del filosofo e attivista Mark Fisher (1968-2017), uno dei critici più acuti del capitalismo contemporaneo: "Non siamo qui per intrattenervi". Dal 5 al 7 aprile a Campi Bisenzio (Firenze), al presidioo alla fabbrica ex Gkn, la più lunga "assemblea permanente" della storia sindacale italiana, è di scena la seconda rassegna di letteratura working class. Alberto Prunetti, direttore del Festival e a sua volta "traduttore precario" e scrittore working class (libri come Amianto e 108 metri, tradotti anche all’estero), sorride trepidante nell’attesa e non lascia trasparire alcuna ansia per le tensioni che corrono anche quest’anno fra il liquidatore incaricato dalla proprietà e il Collettivo di fabbrica, organizzatore della rassegna con la soms Insorgiamo e la casa editrice Alegre. Il clima, certo, non è dei ...