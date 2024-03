Quanto costa il ritiro della Nazionale agli Europei 2024 | la folle cifra spesa dall’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 30 marzo 2024)spenderanno le Federazioni per ilpropriaa Euro: l'Italia alloggerà all'hotel VierJahreszeiten am Seilersee di Iserlohn che costerà alla FIGC circa 20mila euro al giorno, mentre l'Inghilterra avrà a disposizione una struttura extralusso per la quale la FA non ha badato a spese.