Puntare sui test significa rimandare la vera svolta che serve all’Italia

(Di sabato 30 marzo 2024) Al direttore - Mi permetto, abusando della disponibilità del Foglio, di tornare brevissimamente sulla questione ragioniere generale-governo relativamente agli impatti del Superbonus. Poiché le cronache informano che il ragioniere generale Biagio Mazzotta starebbe preparando un minuzioso promemoria che riferirebbe puntualmente sul suo operato e sui rapporti con il governo, non è utile, anzi, doveroso attendere questa relazione per una completa valutazione della vicenda, anche se in ipotesi ciò non escludesse responsabilità di Mazzotta, ma potrebbe dirci, sempre con beneficio d’inventario, quale sia stata al riguardo la posizione del governo che non è un mero recettore di elaborati contabili. O none già si assolve ogni altro, a eccezione di Mazzota? Ancora auguri di una Pasqua serena. Angelo De Mattia Al direttore - “Normale”, fisiologica, la contrarietà e la ...