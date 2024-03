PS2 ha venduto 160 milioni di unità | Jim Ryan di Sony aggiorna i dati di vendita

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 30 marzo 2024) PS2 ha160diin tutto il mondo, a rivelarlo è stato direttamente Jimnel corso di un nuovo podcast ufficiale di PlayStation. Il dirigente ha infatti colto la preziosa occasione rappresentata da un nuovo episodio del podcast ufficiale della divisione gaming di, dedicato interamente al suo addio dalla società come CEO, per fornire unmento in merito alle vendite realizzate dalla celeberrima PlayStation 2. Jimha quindito il dato dei 155divendute di PS2 nel corso del 2012, affermando che in realtà la console è riuscita a raggiungere i 160divendute in tutto il mondo, piazzando di conseguenza altri 5 ...