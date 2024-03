Promozione | il GabicceGradara E il dopo Angelini Capobianco in panca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Il Gabicce Gradara comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Nicola, classe 1982, allenatore in possesso del patentino Uefa B. Era il vice di Beboe in precedenza di Filippo Vergonicinque anni alla guida del San Bartolo prima in Terza e poi in Seconda categoria. "ha tutta la nostra fiducia, ha lavorato al meglio in questi mesi al fianco di Vergoni e, conosce le dinamiche dello spogliatoio, ha entusiasmo e voglia di fare bene e questa sua energia positiva saprà certamente trasmetterla alla squadra che a sua volta ha stima di lui – spiega il direttore general del club Gabriele Magi –. Affrontiamo un ciclo di quattro partite, tre in trasferta e una in casa, che per noi è come un girone finale di Champions League: cercheremo di vincerlo ...