Progetto Culturale e gemellaggio scolastico tra Benevento e Bénévent-L’Abbaye

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Direzione” per i 48 allievi della scuola elementare di, alla scoperta del patrimonioitaliano. Il giorno 8 aprile p.v. un folto gruppo di alunni francesi, provenienti dalla nostra città gemellata, giungerà aper uno scambiosenza precedenti. I bambini della scuola elementare Germaine et Hubert Aureix saranno in 48, accompagnati da un gruppo di 9 insegnanti, ed hanno già stilato un ricco programma esplorativo e di scambioin collaborazione con la scuola Bilingue. Ilpedagogico previsto dalla scuola in visita nasce da una riflessione co-proposta dal corpo docente e dal comune di ...